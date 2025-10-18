Soirée loto Kertzfeld

Soirée loto Kertzfeld samedi 18 octobre 2025.

Soirée loto

rue du Stade Kertzfeld Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-10-18 20:00:00

Venez tenter votre chance, passer un bon moment. C’est le moment de jouer !

De nombreux bons et gros lots sont à gagner…

Le tirage est effectué par ordinateur et les numéros sont projetés sur grand écran.

Buvette et petite restauration disponibles sur place.

Réservation par téléphone, places limitées. .

rue du Stade Kertzfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 7 81 19 54 40 pompiers.kertzfeld@gmail.com

English :

Come and try your luck and have a great time. It’s time to play!

German :

Kommen Sie vorbei, versuchen Sie Ihr Glück und verbringen Sie eine gute Zeit. Es ist Zeit zu spielen!

Italiano :

Venite a tentare la fortuna e divertitevi. È ora di giocare!

Espanol :

Ven a probar suerte y pásatelo en grande. ¡Es hora de jugar!

L’événement Soirée loto Kertzfeld a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de tourisme du Grand Ried