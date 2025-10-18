Soirée loto Kertzfeld
Soirée loto Kertzfeld samedi 18 octobre 2025.
Soirée loto
rue du Stade Kertzfeld Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-10-18 20:00:00
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Venez tenter votre chance, passer un bon moment. C’est le moment de jouer !
De nombreux bons et gros lots sont à gagner…
Le tirage est effectué par ordinateur et les numéros sont projetés sur grand écran.
Buvette et petite restauration disponibles sur place.
Réservation par téléphone, places limitées. .
rue du Stade Kertzfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 7 81 19 54 40 pompiers.kertzfeld@gmail.com
English :
Come and try your luck and have a great time. It’s time to play!
German :
Kommen Sie vorbei, versuchen Sie Ihr Glück und verbringen Sie eine gute Zeit. Es ist Zeit zu spielen!
Italiano :
Venite a tentare la fortuna e divertitevi. È ora di giocare!
Espanol :
Ven a probar suerte y pásatelo en grande. ¡Es hora de jugar!
L’événement Soirée loto Kertzfeld a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de tourisme du Grand Ried