Soirée loto Kertzfeld
Soirée loto Kertzfeld samedi 7 février 2026.
Soirée loto
rue du Stade Kertzfeld Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-07 20:00:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Venez tenter votre chance, passer un bon moment. C’est le moment de jouer !
De nombreux bons et gros lots sont à gagner…
Le tirage est effectué par ordinateur et les numéros sont projetés sur grand écran.
Buvette et petite restauration disponibles sur place.
Réservation par téléphone, places limitées. .
rue du Stade Kertzfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 7 81 19 54 40 pompiers.kertzfeld@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and try your luck and have a great time. It’s time to play!
L’événement Soirée loto Kertzfeld a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de tourisme du Grand Ried