Soirée loto Kertzfeld

Soirée loto

rue du Stade Kertzfeld Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Venez tenter votre chance, passer un bon moment. C’est le moment de jouer !

De nombreux bons et gros lots sont à gagner…

Le tirage est effectué par ordinateur et les numéros sont projetés sur grand écran.

Buvette et petite restauration disponibles sur place.

Réservation par téléphone, places limitées. .

rue du Stade Kertzfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 7 81 19 54 40 pompiers.kertzfeld@gmail.com

English :

Come and try your luck and have a great time. It’s time to play!

