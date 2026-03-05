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AGENDA · Kertzfeld

Soirée loto Kertzfeld

samedi 17 octobre 2026 · Kertzfeld

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
rue du Stade
Ville
67230 Kertzfeld
Département
Bas-Rhin
Tarif

Kertzfeld

Soirée loto

rue du Stade Kertzfeld Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-17 18:30:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Venez tenter votre chance, passer un bon moment. C’est le moment de jouer !
De nombreux bons et gros lots sont à gagner…

Le tirage est effectué par ordinateur et les numéros sont projetés sur grand écran.

Buvette et petite restauration disponibles sur place.

Réservation par téléphone, places limitées.   .

rue du Stade Kertzfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 7 81 19 54 40  pompiers.kertzfeld@gmail.com

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English :

Come and try your luck and have a great time. It’s time to play!

L’événement Soirée loto Kertzfeld a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de tourisme du Grand Ried

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