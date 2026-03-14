Soirée loto Rue Ayguebère Laruns

Soirée loto

Rue Ayguebère Espace 2015 Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Le Loto du Comité des Fêtes de Laruns est de retour !

Rendez-vous le samedi 4 avril pour une soirée conviviale pleine de bonne humeur !

Ouverture des portes 19h

Début du loto 20h

Venez tenter votre chance et passer un bon moment entre amis ou en famille ! De nombreux lots seront à gagner tout au long de la soirée.

Buvette et restauration sur place

Paiements par espèces, CB ou chèques

On vous attend nombreux pour partager cette belle soirée avec le Comité ! .

Rue Ayguebère Espace 2015 Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 31 41

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English : Soirée loto

L’événement Soirée loto Laruns a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées