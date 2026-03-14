Soirée loto Rue Ayguebère Laruns
Soirée loto Rue Ayguebère Laruns samedi 4 avril 2026.
Soirée loto
Rue Ayguebère Espace 2015 Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Le Loto du Comité des Fêtes de Laruns est de retour !
Rendez-vous le samedi 4 avril pour une soirée conviviale pleine de bonne humeur !
Ouverture des portes 19h
Début du loto 20h
Venez tenter votre chance et passer un bon moment entre amis ou en famille ! De nombreux lots seront à gagner tout au long de la soirée.
Buvette et restauration sur place
Paiements par espèces, CB ou chèques
On vous attend nombreux pour partager cette belle soirée avec le Comité ! .
Rue Ayguebère Espace 2015 Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 31 41
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English : Soirée loto
L’événement Soirée loto Laruns a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées