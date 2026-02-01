Soirée loto Longchamps
Soirée loto Longchamps samedi 21 février 2026.
Soirée loto
94 Rue de la Mairie Longchamps Eure
Début : 2026-02-21 18:30:00
fin : 2026-02-21
2026-02-21
À gagner télévision, trottinette électrique, airfryer, cafetière, bons d’achat et pleins d’autres surprises.
Restauration, frites maison et buvette sur place. .
94 Rue de la Mairie Longchamps 27150 Eure Normandie +33 7 71 79 48 64
English : Soirée loto
