Soirée Loto Espace Robert Flambeau Mirecourt

Soirée Loto
Espace Robert Flambeau 19 Avenue Charles Duchêne Mirecourt Vosges
Début : Samedi Samedi 2025-11-22 19:00:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Plus de 2500€ de bons d’achat cadoc à gagner. Surprise et tombola.
Possibilité de règlement par carte bancaire.
Buvette et restauration sur place.Tout public
Espace Robert Flambeau 19 Avenue Charles Duchêne Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 81 74 95 12 5688011@ffhandball.net
English :
Loto evening
Torchlight area
Over 2,500? worth of cadoc vouchers to be won. Surprise and tombola.
Payment by credit card.
Refreshments and catering on site.
German :
Lotto-Abend
Fackelraum
Über 2500? cadoc-Gutscheine zu gewinnen. Überraschung und Tombola.
Möglichkeit der Zahlung per Kreditkarte.
Getränke und Speisen vor Ort.
Italiano :
Serata del Lotto
Area fiaccolata
In palio oltre 2.500 buoni cadoc. Sorpresa e tombola.
Pagamento con carta di credito.
Ristoro e catering in loco.
Espanol :
Tarde de lotería
Zona de antorchas
Más de 2.500? en vales de cadoc para ganar. Sorpresa y tómbola.
Pago con tarjeta de crédito.
Refrescos y catering in situ.
L’événement Soirée Loto Mirecourt a été mis à jour le 2025-11-10 par OT MIRECOURT