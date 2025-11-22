Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Loto Espace Robert Flambeau Mirecourt

Soirée Loto Espace Robert Flambeau Mirecourt samedi 22 novembre 2025.

Espace Robert Flambeau 19 Avenue Charles Duchêne Mirecourt Vosges

Début : Samedi Samedi 2025-11-22 19:00:00
Espace flambeau
Plus de 2500€ de bons d’achat cadoc à gagner. Surprise et tombola.
Possibilité de règlement par carte bancaire.
Buvette et restauration sur place.Tout public
Espace Robert Flambeau 19 Avenue Charles Duchêne Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 81 74 95 12  5688011@ffhandball.net

English :

Loto evening
Torchlight area
Over 2,500? worth of cadoc vouchers to be won. Surprise and tombola.
Payment by credit card.
Refreshments and catering on site.

German :

Lotto-Abend
Fackelraum
Über 2500? cadoc-Gutscheine zu gewinnen. Überraschung und Tombola.
Möglichkeit der Zahlung per Kreditkarte.
Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Serata del Lotto
Area fiaccolata
In palio oltre 2.500 buoni cadoc. Sorpresa e tombola.
Pagamento con carta di credito.
Ristoro e catering in loco.

Espanol :

Tarde de lotería
Zona de antorchas
Más de 2.500? en vales de cadoc para ganar. Sorpresa y tómbola.
Pago con tarjeta de crédito.
Refrescos y catering in situ.

L’événement Soirée Loto Mirecourt a été mis à jour le 2025-11-10 par OT MIRECOURT