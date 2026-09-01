Soirée loto organisé par le Lions Club Côte d’Amour Salle des Floralies La Baule-Escoublac

samedi 26 septembre 2026 · Salle des Floralies · La Baule-Escoublac

Informations pratiques

La Baule-Escoublac

Soirée loto organisé par le Lions Club Côte d’Amour

Salle des Floralies Place des salines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26 23:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Ouverture à 18 h, pas de réservation.

Sur place : bar, sandwichs, pâtisseries. .

Salle des Floralies Place des salines La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire lionsclub.LBCA@gmail.com

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English :

L’événement Soirée loto organisé par le Lions Club Côte d’Amour La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44