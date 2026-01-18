Soirée loto par l’APE de Pellegrue Pellegrue
Salle des fêtes Pellegrue Gironde
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
2026-01-23
L’APE de Pellegrue organise une soirée loto au profit de l’école primaire et du collège.
Vendredi 23 Janvier 2026 à la Salle des fêtes de Pellegrue.
Ouverture à 18h30 et démarrage à 20h.
Nombreux lots à remporter!
Informations au 06 15 32 51 72.
Sans réservation dans la limite des places disponibles. .
Salle des fêtes Pellegrue 33790 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 32 51 72
