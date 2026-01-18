Soirée loto par l’APE de Pellegrue

Salle des fêtes Pellegrue Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

L’APE de Pellegrue organise une soirée loto au profit de l’école primaire et du collège.

Vendredi 23 Janvier 2026 à la Salle des fêtes de Pellegrue.

Ouverture à 18h30 et démarrage à 20h.

Nombreux lots à remporter!

Informations au 06 15 32 51 72.

Sans réservation dans la limite des places disponibles. .

Salle des fêtes Pellegrue 33790 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 32 51 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée loto par l’APE de Pellegrue

L’événement Soirée loto par l’APE de Pellegrue Pellegrue a été mis à jour le 2026-01-13 par OT du Pays Foyen