Soirée loto par l’APE de Pellegrue Pellegrue

Soirée loto par l’APE de Pellegrue

Salle des fêtes Pellegrue Gironde

L’APE de Pellegrue organise une soirée loto au profit de l’école primaire et du collège.
Vendredi 23 Janvier 2026 à la Salle des fêtes de Pellegrue.
Ouverture à 18h30 et démarrage à 20h.
Nombreux lots à remporter!
Informations au 06 15 32 51 72.
Sans réservation dans la limite des places disponibles.   .

Salle des fêtes Pellegrue 33790 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 32 51 72 

