SOIREE LOTO PAR LES SAPEURS POMPIERS DE BOURBONNE LES BAINS Bourbonne-les-Bains

SOIREE LOTO PAR LES SAPEURS POMPIERS DE BOURBONNE LES BAINS

SALLE DES FETES Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Tout public

Soirée loto 1 bon d’achet de 1000€ dont + 3000€ de lots

4€ le carton

10€ les 3 cartons

20€ les 7 cartons

Cartons personnels autorisés

Buvette et restauration sur place

Ouverture des portes à 18h, début du loto à 20h

Salle des fêtes de Bourbonne-les-Bains. .

SALLE DES FETES Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 6 27 45 64 22

