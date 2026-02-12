SOIREE LOTO PAR LES SAPEURS POMPIERS DE BOURBONNE LES BAINS Bourbonne-les-Bains
SOIREE LOTO PAR LES SAPEURS POMPIERS DE BOURBONNE LES BAINS
SALLE DES FETES Bourbonne-les-Bains
Tout public
Soirée loto 1 bon d’achet de 1000€ dont + 3000€ de lots
4€ le carton
10€ les 3 cartons
20€ les 7 cartons
Cartons personnels autorisés
Buvette et restauration sur place
Ouverture des portes à 18h, début du loto à 20h
Salle des fêtes de Bourbonne-les-Bains. .
SALLE DES FETES Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 6 27 45 64 22
