Soirée Loto Espace Montrichard Pont-à-Mousson dimanche 25 janvier 2026.

Soirée Loto

Espace Montrichard Chemin de Montrichard Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-01-25 14:00:00
fin : 2026-01-25 18:00:00

2026-01-25

Grand Loto Familial au profit des actions solidaires de SNI

Nombreux lots et bons d’achats

Petite restauration sucrée et buvette sur place
Sans inscriptionTout public
Espace Montrichard Chemin de Montrichard Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 83 12 06  contact@snipam.fr

Grand Loto Familial to benefit SNI’s solidarity initiatives

Numerous prizes and vouchers

Snacks and refreshments on site
No registration required

