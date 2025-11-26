Soirée Loto Espace Montrichard Pont-à-Mousson
Soirée Loto Espace Montrichard Pont-à-Mousson dimanche 25 janvier 2026.
Soirée Loto
Espace Montrichard Chemin de Montrichard Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-01-25 14:00:00
fin : 2026-01-25 18:00:00
Date(s) :
2026-01-25
Grand Loto Familial au profit des actions solidaires de SNI
Nombreux lots et bons d’achats
Petite restauration sucrée et buvette sur place
Sans inscriptionTout public
Espace Montrichard Chemin de Montrichard Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 83 12 06 contact@snipam.fr
English :
Grand Loto Familial to benefit SNI’s solidarity initiatives
Numerous prizes and vouchers
Snacks and refreshments on site
No registration required
