Soirée Loto Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé

2025-11-29 20:00:00

2025-11-29

2025-11-29

Gros lots à gagner (robot cuiseur…), plus de 2500€ a gagner en bons d’achat!

Petite restauration et buvette sur place.

Renseignements et réservations par mail ou téléphone.

Organisé par le Rugby Club Bigouden .

Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 76 40 81 28

