Soirée Loto Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé

Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Pont-l’Abbé Finistère
Début : 2025-11-29 20:00:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Gros lots à gagner (robot cuiseur…), plus de 2500€ a gagner en bons d’achat!
Petite restauration et buvette sur place.
Renseignements et réservations par mail ou téléphone.
Organisé par le Rugby Club Bigouden .
Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 76 40 81 28
