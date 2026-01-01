Soirée Loto Quine Espace Culturel et Sportif Rouhling

Soirée Loto Quine

Espace Culturel et Sportif 6 Place du Marché Rouhling Moselle

Tarif : – – EUR

23

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-31 19:00:00

fin : 2026-01-31 23:30:00

Date(s) :

2026-01-31

Organisée par l’US Rouhling.

Profitez d’un buffet de qualité et tentez de remporter l’un des très beaux lot mis en jeu par nos sponsors (3000€ de lots).

Tarifs buffet froid + 4 cartons 13 ans 18€, à partir de 13 ans 23€.

Des cartons de loto seront vendus sur place.

Réservation auprès du comité ou au 06 42 02 00 98.Tout public

Espace Culturel et Sportif 6 Place du Marché Rouhling 57520 Moselle Grand Est +33 6 42 02 00 98 rouhling.us@lgef.fr

English :

Organized by US Rouhling.

Enjoy a quality buffet and try to win one of the great prizes offered by our sponsors (3000? of prizes).

Prices cold buffet + 4 boxes 13 years: 18?, from 13 years: 23?

Lotto cards will be sold on site.

Bookings can be made with the committee or by calling 06 42 02 00 98.

