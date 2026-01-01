Soirée Loto Quine Espace Culturel et Sportif Rouhling
Espace Culturel et Sportif 6 Place du Marché Rouhling Moselle
Tarif : – – EUR
Début : Samedi Samedi 2026-01-31 19:00:00
fin : 2026-01-31 23:30:00
2026-01-31
Organisée par l’US Rouhling.
Profitez d’un buffet de qualité et tentez de remporter l’un des très beaux lot mis en jeu par nos sponsors (3000€ de lots).
Tarifs buffet froid + 4 cartons 13 ans 18€, à partir de 13 ans 23€.
Des cartons de loto seront vendus sur place.
Réservation auprès du comité ou au 06 42 02 00 98.Tout public
Espace Culturel et Sportif 6 Place du Marché Rouhling 57520 Moselle Grand Est +33 6 42 02 00 98 rouhling.us@lgef.fr
English :
Organized by US Rouhling.
Enjoy a quality buffet and try to win one of the great prizes offered by our sponsors (3000? of prizes).
Prices cold buffet + 4 boxes 13 years: 18?, from 13 years: 23?
Lotto cards will be sold on site.
Bookings can be made with the committee or by calling 06 42 02 00 98.
