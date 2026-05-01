Soirée loto Saint-Thois
Soirée loto Saint-Thois samedi 30 mai 2026.
Saint-Thois
Soirée loto
Salle Ti Toud An Dut Saint-Thois Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 17:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
SOIRÉE LOTO ANIMEE PAR SAINT-THOIS SPORTS
Saint-Thois Sports vous donne rendez-vous pour sa soirée loto !
> Samedi 30 mai
> Début à 20h00 (ouverture des portes dès 17h30)
> Salle Ti Toud An Dut Saint-Thois
> Animé par Franck
> Plus de 3 000€ de lots à gagner !
> Bon d’achat de 600€
> TV 140 cm
> Électroménager
> Rosiers
> Sacs alimentaires
> Et plein d’autres surprises !
> Restauration sur place
> Paiement par CB accepté
> Infos 06 44 17 09 84
> Spécial Fête des Mères .
Salle Ti Toud An Dut Saint-Thois 29520 Finistère Bretagne +33 6 44 17 09 84
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English : Soirée loto
L’événement Soirée loto Saint-Thois a été mis à jour le 2026-05-06 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou