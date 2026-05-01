Saint-Thois

Soirée loto

Salle Ti Toud An Dut Saint-Thois Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 17:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

SOIRÉE LOTO ANIMEE PAR SAINT-THOIS SPORTS

Saint-Thois Sports vous donne rendez-vous pour sa soirée loto !

> Samedi 30 mai

> Début à 20h00 (ouverture des portes dès 17h30)

> Salle Ti Toud An Dut Saint-Thois

> Animé par Franck

> Plus de 3 000€ de lots à gagner !

> Bon d’achat de 600€

> TV 140 cm

> Électroménager

> Rosiers

> Sacs alimentaires

> Et plein d’autres surprises !

> Restauration sur place

> Paiement par CB accepté

> Infos 06 44 17 09 84

> Spécial Fête des Mères .

Salle Ti Toud An Dut Saint-Thois 29520 Finistère Bretagne +33 6 44 17 09 84

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English : Soirée loto

L’événement Soirée loto Saint-Thois a été mis à jour le 2026-05-06 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou