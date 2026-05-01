Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée loto Saint-Thois

Soirée loto Saint-Thois samedi 30 mai 2026.

Adresse : Salle Ti Toud An Dut

Ville : 29520 Saint-Thois

Département : Finistère

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Saint-Thois

Soirée loto

Salle Ti Toud An Dut Saint-Thois Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 17:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

SOIRÉE LOTO ANIMEE PAR SAINT-THOIS SPORTS

Saint-Thois Sports vous donne rendez-vous pour sa soirée loto !

> Samedi 30 mai
> Début à 20h00 (ouverture des portes dès 17h30)
> Salle Ti Toud An Dut Saint-Thois
> Animé par Franck

> Plus de 3 000€ de lots à gagner !
> Bon d’achat de 600€
> TV 140 cm
> Électroménager
> Rosiers
> Sacs alimentaires
> Et plein d’autres surprises !

> Restauration sur place
> Paiement par CB accepté

> Infos 06 44 17 09 84

> Spécial Fête des Mères   .

Salle Ti Toud An Dut Saint-Thois 29520 Finistère Bretagne +33 6 44 17 09 84 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée loto

L’événement Soirée loto Saint-Thois a été mis à jour le 2026-05-06 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou