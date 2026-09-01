Soirée loto Saint-Thois
samedi 26 septembre 2026 · Saint-Thois
Informations pratiques
Saint-Thois
Soirée loto
Salle Ti Toud An Dut Saint-Thois Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Soirée Loto à Saint-Thois le samedi 26 septembre à 20h :
> Ouverture des portes à 17h
> Salle Ti Toud An Dud
> Loto, loto perso, partie spéciale et bingo
> Petite restauration sur place (sandwich, gâteaux, boissons…)
> Prix :
– 1 carte : 3€
– 1 plaque de 3 : 8€
– 1 plaque de 6 : 15€ + 1 plaque gratuite
– 1 plaque de 12 : 20€ + 1 plaque gratuite
– Loto perso : 3€, 5 achetés = 1 gratuit
– Bingo : 1€, 5 achetés = 1 gratuit
Organisé par l’Amicale Laïque et animé par Frank
Renseignements : 06.84.56.43.75 .
Salle Ti Toud An Dut Saint-Thois 29520 Finistère Bretagne +33 6 84 56 43 75
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English :
L’événement Soirée loto Saint-Thois a été mis à jour le 2026-09-05 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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