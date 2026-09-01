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AGENDA · Saint-Thois

Soirée loto Saint-Thois

samedi 26 septembre 2026 · Saint-Thois

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Salle Ti Toud An Dut
Ville
29520 Saint-Thois
Département
Finistère
Tarif

Saint-Thois

Soirée loto

Salle Ti Toud An Dut Saint-Thois Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Soirée Loto à Saint-Thois le samedi 26 septembre à 20h :

> Ouverture des portes à 17h
> Salle Ti Toud An Dud
> Loto, loto perso, partie spéciale et bingo
> Petite restauration sur place (sandwich, gâteaux, boissons…)
> Prix :
– 1 carte : 3€
– 1 plaque de 3 : 8€
– 1 plaque de 6 : 15€ + 1 plaque gratuite
– 1 plaque de 12 : 20€ + 1 plaque gratuite
– Loto perso : 3€, 5 achetés = 1 gratuit
– Bingo : 1€, 5 achetés = 1 gratuit

Organisé par l’Amicale Laïque et animé par Frank
Renseignements : 06.84.56.43.75   .

Salle Ti Toud An Dut Saint-Thois 29520 Finistère Bretagne +33 6 84 56 43 75 

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English :

L’événement Soirée loto Saint-Thois a été mis à jour le 2026-09-05 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou

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