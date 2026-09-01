Informations pratiques

Saint-Thois

Soirée loto

Salle Ti Toud An Dut Saint-Thois Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Soirée Loto à Saint-Thois le samedi 26 septembre à 20h :

> Ouverture des portes à 17h

> Salle Ti Toud An Dud

> Loto, loto perso, partie spéciale et bingo

> Petite restauration sur place (sandwich, gâteaux, boissons…)

> Prix :

– 1 carte : 3€

– 1 plaque de 3 : 8€

– 1 plaque de 6 : 15€ + 1 plaque gratuite

– 1 plaque de 12 : 20€ + 1 plaque gratuite

– Loto perso : 3€, 5 achetés = 1 gratuit

– Bingo : 1€, 5 achetés = 1 gratuit

Organisé par l’Amicale Laïque et animé par Frank

Renseignements : 06.84.56.43.75 .

Salle Ti Toud An Dut Saint-Thois 29520 Finistère Bretagne +33 6 84 56 43 75

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English :

L’événement Soirée loto Saint-Thois a été mis à jour le 2026-09-05 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou