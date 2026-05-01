Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

SOIRÉE LOTO Valentine

SOIRÉE LOTO Valentine

SOIRÉE LOTO Valentine vendredi 29 mai 2026.

Adresse : SALLE DES FÊTES

Ville : 31800 Valentine

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 20 20 20 Tarif de base plein tarif

Valentine

SOIRÉE LOTO

SALLE DES FÊTES Valentine Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

GRAND LOTO DE LA MJC !
Envie de passer une soirée chaleureuse et de repartir les bras chargés de cadeaux ? La MJC du Saint-Gaudinois vous invite à sa grande Soirée Loto ! En famille ou entre amis, venez tenter votre chance.
Plus de 3 300 € de lots à gagner ! Une trottinette électrique, une grande TV, une machine à boissons pétillantes… et une multitude d’autres superbes surprises vous attendent dans la boîte !

Côté gourmandise
Une buvette ainsi que des crêpes salées et sucrées seront disponibles sur place pour vous régaler tout au long de la soirée !

Un loto pour la bonne cause
Ce projet est à l’initiative et au bénéfice des séjours jeunes de la MJC. En participant, vous aidez directement à financer les projets et les vacances de notre jeunesse locale !

On vous attend nombreux pour cartonner ensemble ! 20  .

SALLE DES FÊTES Valentine 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 66 45 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

THE MJC’S BIG BINGO!
Want to spend a warm evening and leave with your arms full of gifts? The MJC du Saint-Gaudinois invites you to its Big Lotto Evening! With family or friends, come and try your luck.

L’événement SOIRÉE LOTO Valentine a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE