Valentine

SOIRÉE LOTO

SALLE DES FÊTES Valentine Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

GRAND LOTO DE LA MJC !

Envie de passer une soirée chaleureuse et de repartir les bras chargés de cadeaux ? La MJC du Saint-Gaudinois vous invite à sa grande Soirée Loto ! En famille ou entre amis, venez tenter votre chance.

Plus de 3 300 € de lots à gagner ! Une trottinette électrique, une grande TV, une machine à boissons pétillantes… et une multitude d’autres superbes surprises vous attendent dans la boîte !

Côté gourmandise

Une buvette ainsi que des crêpes salées et sucrées seront disponibles sur place pour vous régaler tout au long de la soirée !

Un loto pour la bonne cause

Ce projet est à l’initiative et au bénéfice des séjours jeunes de la MJC. En participant, vous aidez directement à financer les projets et les vacances de notre jeunesse locale !

On vous attend nombreux pour cartonner ensemble ! 20 .

SALLE DES FÊTES Valentine 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 66 45

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English :

THE MJC’S BIG BINGO!

Want to spend a warm evening and leave with your arms full of gifts? The MJC du Saint-Gaudinois invites you to its Big Lotto Evening! With family or friends, come and try your luck.

L’événement SOIRÉE LOTO Valentine a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE