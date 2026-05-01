SOIRÉE LOTO Valentine
SOIRÉE LOTO Valentine vendredi 29 mai 2026.
Valentine
SOIRÉE LOTO
SALLE DES FÊTES Valentine Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
GRAND LOTO DE LA MJC !
Envie de passer une soirée chaleureuse et de repartir les bras chargés de cadeaux ? La MJC du Saint-Gaudinois vous invite à sa grande Soirée Loto ! En famille ou entre amis, venez tenter votre chance.
Plus de 3 300 € de lots à gagner ! Une trottinette électrique, une grande TV, une machine à boissons pétillantes… et une multitude d’autres superbes surprises vous attendent dans la boîte !
Côté gourmandise
Une buvette ainsi que des crêpes salées et sucrées seront disponibles sur place pour vous régaler tout au long de la soirée !
Un loto pour la bonne cause
Ce projet est à l’initiative et au bénéfice des séjours jeunes de la MJC. En participant, vous aidez directement à financer les projets et les vacances de notre jeunesse locale !
On vous attend nombreux pour cartonner ensemble ! 20 .
SALLE DES FÊTES Valentine 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 66 45
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English :
THE MJC’S BIG BINGO!
Want to spend a warm evening and leave with your arms full of gifts? The MJC du Saint-Gaudinois invites you to its Big Lotto Evening! With family or friends, come and try your luck.
L’événement SOIRÉE LOTO Valentine a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE