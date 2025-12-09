Soirée Loto

Wasselonne Bas-Rhin

Samedi 2026-01-17 18:00:00

Soirée Loto organisée par l’Association Cats’lonne le samedi 17 janvier 2026, Espace Municipal St Laurent.

18h ouverture des portes,

20h début du tirage

Petite restauration et buvette sur place.

Bons d’achats de 300€, 250€ et 100€… Paniers garnis.. et de nombreux autres lots de valeur.

Infos et réservation 06 07 31 08 94. .

1A rue de Cosswiller Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 07 31 08 94

