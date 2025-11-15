Soirée loto White Fox (Salle Chadourne) Brive-la-Gaillarde

Soirée loto White Fox (Salle Chadourne)

Rue Commandant Cottenest Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Soirée loto White Fox, plus de 4000 lots.

Buvette et petite restauration sur place

Ouverture à 19h.

Début 20h. .

+33 6 29 05 73 31

