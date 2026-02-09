Soirée loup-garou à la MJC ! MJC Jean-Paul Robin Naintré

Soirée loup-garou à la MJC !

MJC Jean-Paul Robin 21 rue Henri Barbusse Naintré Vienne

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

2026-02-13

### Venez participer à une soirée autour du jeu des Loups-Garous de Thiercelieux !

Serez-vous du côté des villageois… ou des loups-garous ?

Buvette sur place !

**Attention les places sont limitées ! Sur réservation uniquement au 07 82 01 14 82** .

MJC Jean-Paul Robin 21 rue Henri Barbusse Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 01 14 82

