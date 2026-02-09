Soirée loup-garou à la MJC ! MJC Jean-Paul Robin Naintré
Soirée loup-garou à la MJC ! MJC Jean-Paul Robin Naintré vendredi 13 mars 2026.
Soirée loup-garou à la MJC !
MJC Jean-Paul Robin 21 rue Henri Barbusse Naintré Vienne
Tarif : – –
Date : vendredi 13 mars 2026
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
### Venez participer à une soirée autour du jeu des Loups-Garous de Thiercelieux !
Serez-vous du côté des villageois… ou des loups-garous ?
**Attention les places sont limitées ! Réservez-vite au 07 82 01 14 82.** .
MJC Jean-Paul Robin 21 rue Henri Barbusse Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 01 14 82
English : Soirée loup-garou à la MJC !
