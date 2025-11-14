Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Loup Garou Musée des Nourrices et des Enfants de l’Assistance Publique Alligny-en-Morvan

Soirée Loup Garou Musée des Nourrices et des Enfants de l’Assistance Publique Alligny-en-Morvan vendredi 14 novembre 2025.

Musée des Nourrices et des Enfants de l’Assistance Publique Le Bourg Alligny-en-Morvan Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Début : 2025-11-14 17:30:00
fin : 2025-11-14 20:00:00

2025-11-14

Quel rôle jouerez-vous dans la disparition des habitants de Thiercelieux? De quel côté serez-vous ? Mystère à vivre sur place…
Ramenez vos victuailles pour plus de convivialité, et vos déguisements pour plus d’ambiance.   .

Musée des Nourrices et des Enfants de l’Assistance Publique Le Bourg Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 52 52  bibliotheques@ccmorvan.fr

