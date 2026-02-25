Soirée loup-garou et jeux de société

1 rue du Moulin Carspach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-06 19:30:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06 2026-03-27 2026-04-10

Soirées ludiques et conviviales, entre amis ou en famille. Petite restauration. Billetterie sur www.onparticipe.fr/b/R5N4odev/participe

Venez profoter de soirées ludiques dans une ambiance chaleureuse et immersive.

2 expéiences au choix

Partricipez à plusieurs sessions de LOUP-GAROU, pour des parties riches en suspense, dans un décor immersif OU

Découvrez une large sélection de JEUX DE SOCIÉTÉ, pour tous les goûts et sous les niveaux, entre amis ou en famille.

Petite restauration

Le billet permet d’accéder à l’une ou l’autre des deux options, au choix.

billetterie sur www.onparticipe.fr/b/R5N4odev/participe

.

1 rue du Moulin Carspach 68130 Haut-Rhin Grand Est cfa.sonnenberg@gmail.com

English :

Fun evenings with friends and family. Snacks and snacks. Tickets available at www.onparticipe.fr/b/R5N4odev/participe

L'événement Soirée loup-garou et jeux de société Carspach a été mis à jour le 2026-02-25