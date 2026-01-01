Soirée Loup-Garou immersif Salle Yves Bleunven Le Folgoët

Soirée Loup-Garou immersif

Salle Yves Bleunven 2 rue du Complexe sportif Le Folgoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23 23:00:00

Date(s) :

2026-01-23

Plongez dans l’univers mystérieux du célèbre jeu Les Loups-Garous de Thiercelieux à travers une soirée immersive et conviviale. Chaque participant incarne un rôle secret et prend part à une histoire rythmée par le suspense, la stratégie et le bluff. La partie est animée par un maître du jeu et enrichie d’une narration, d’ambiances sonores et de jeux de lumières pour renforcer l’immersion.

Que vous soyez débutant ou joueur confirmé, cette animation promet échanges, rires et rebondissements.

Événement sur réservation, ouvert à partir de 12 ans. .

Salle Yves Bleunven 2 rue du Complexe sportif Le Folgoët 29260 Finistère Bretagne +33 2 21 81 45 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Loup-Garou immersif

L’événement Soirée Loup-Garou immersif Le Folgoët a été mis à jour le 2026-01-09 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne