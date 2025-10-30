Soirée Loup Garou La Ruelle Ségur-le-Château

Soirée Loup Garou La Ruelle Ségur-le-Château jeudi 30 octobre 2025.

Soirée Loup Garou Jeudi 30 octobre, 20h00 La Ruelle Corrèze

Entrée libre

Début : 2025-10-30T20:00 – 2025-10-30T23:00

Fin : 2025-10-30T20:00 – 2025-10-30T23:00

La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/ CAFÉ | RESTAURANT | ÉPICERIE | MULTISERVICE | SPECTACLES | PRODUCTIONS CULTURELLES

Soirée Loup garou avec la ludothèque Case départ Loup Garou Jeux de société