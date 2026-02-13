Soirée loup garou, quizz geek & château aventure revisité, Poney Fringant, Bordeaux

Soirée loup garou, quizz geek & château aventure revisité Mercredi 11 mars, 18h30 Poney Fringant Gironde

Soirée Loup-Garou / Quiz Geek / Château Aventures revisité

Mercredi 11 mars

18h30 à 22h

Poney Fringant – Union Saint-Jean

Une soirée, trois expériences, et c’est vous qui faites le jeu.

Loup-Garou évolutif

Cartes anniversaire, personnages issus de différents suppléments et événements inspirés de Nouvelle Lune.

Les joueurs éliminés continuent d’intervenir via des événements ponctuels pouvant influencer votes, protections ou éliminations.

Quiz Geek façon plateau TV

Format inspiré d’un jeu type burger quiz, avec plusieurs équipes.

Thématiques : cinéma, catch, séries, mangas et animés, musique, jeux vidéo.

Château Aventures revisité

Une histoire dont vous êtes le héros.

Des participants incarnent les personnages, le décor et les obstacles.

Le public vote à chaque étape.

Bar associatif sur place

Accès facile à vélo

Poney Fringant 97 rue Malbec 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine

« , « provider_name »: « www.google.com »}, « link »: « https://share.google/VLCI2oYSeICU0dkpe »}]

