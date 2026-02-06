Soirée Loup Garou Ludothèque Saint-Macaire
Soirée Loup Garou Ludothèque Saint-Macaire vendredi 13 février 2026.
Soirée Loup Garou
Ludothèque 23 Place Mercadiou Saint-Macaire Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
2026-02-13
Le célèbre jeu du loup garou revisité à la sauce macarienne pour une soirée jeu.
Ouvert aux adhérents et multipotes.
A partir de 9 ans
Sur inscription .
Ludothèque 23 Place Mercadiou Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 78 86 39 ludotheque.ephemere33490@gmail.com
