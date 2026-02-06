Soirée Loup Garou Ludothèque Saint-Macaire

Soirée Loup Garou

Soirée Loup Garou Ludothèque Saint-Macaire vendredi 13 février 2026.

Soirée Loup Garou

Ludothèque 23 Place Mercadiou Saint-Macaire Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13

Date(s) :
2026-02-13

Le célèbre jeu du loup garou revisité à la sauce macarienne pour une soirée jeu.
Ouvert aux adhérents et multipotes.

A partir de 9 ans
Sur inscription   .

Ludothèque 23 Place Mercadiou Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 78 86 39  ludotheque.ephemere33490@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Loup Garou

L’événement Soirée Loup Garou Saint-Macaire a été mis à jour le 2026-02-03 par La Gironde du Sud