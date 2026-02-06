Soirée Loup Garou Ludothèque Saint-Macaire

Soirée Loup Garou

2026-02-13

2026-02-13

Le célèbre jeu du loup garou revisité à la sauce macarienne pour une soirée jeu.

Ouvert aux adhérents et multipotes.

A partir de 9 ans

Sur inscription .

Ludothèque 23 Place Mercadiou Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 78 86 39 ludotheque.ephemere33490@gmail.com

