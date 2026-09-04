Soirée loup-garou spécial Halloween Château de Sierck Sierck-les-Bains

Informations pratiques

Sierck-les-Bains

Soirée loup-garou spécial Halloween

Château de Sierck 5 rue du château Sierck-les-Bains Moselle

Tarif : – – EUR

16

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-30 21:00:00

fin : 2026-10-31 23:59:00

Date(s) :

2026-10-30

À l’occasion du festival Bêtes & Sorcières, porté par Moselle Attractivité, le Château de Sierck vous ouvre exceptionnellement ses portes à la nuit tombée, pour deux soirées de Loup-Garou spécial Halloween, en partenariat avec l’association La Tablée Onirique.

Plongez au cœur d’un village mystérieux, où les loups-garous rôdent dans l’ombre… Dans l’atmosphère unique et inquiétante du Château, décor, lumières, sons et effets spéciaux vous feront vivre une véritable expérience immersive, entre jeu et spectacle vivant.

Mais attention : pour cette édition spéciale Halloween, de nouveaux personnages imaginés pour l’occasion feront leur apparition. Secrets, alliances, accusations et retournements de situation rythmeront la partie, orchestrée par des maîtres du jeu expérimentés.

Saurez-vous démasquer les loups-garous… avant qu’ils ne vous trouvent ?

Âge minimum : 16 ans

Chaque session de jeu dure 3 heures

Boissons en vente sur place (pas de restauration)

N’hésitez pas à venir en costume pour l’occasion !Adultes

16 .

Château de Sierck 5 rue du château Sierck-les-Bains 57480 Moselle Grand Est +33 6 85 63 20 73 chateaudesierck@ccb3f.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0 As part of the B%EAtes & Sorci%E8res festival, organized by Moselle Attractivit%E9, Sierck Castle is opening its doors exceptionally after dark for two special Halloween Werewolf evenings, in partnership with the association La Table Onirique.

Immerse yourself in the heart of a mysterious village, where werewolves lurk in the shadows… In the Château’s unique and eerie atmosphere, the set design, lighting, sounds, and special effects will transport you into a truly immersive experience, blending game play with live theater.

But beware: for this special Halloween edition, new characters created just for the occasion will make their appearance. Secrets, alliances, accusations, and plot twists will punctuate the game, orchestrated by experienced game masters.

Will you be able to unmask the werewolves… before they find you?

Minimum age: 16

Each game session lasts 3 hours

Drinks available for purchase on-site (no food served)

Feel free to come in costume for the occasion!

L’événement Soirée loup-garou spécial Halloween Sierck-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-04 par TROIS FRONTIERES TOURISME