SOIRÉE LOUP-GAROU Villeneuve-lès-Béziers

SOIRÉE LOUP-GAROU Villeneuve-lès-Béziers samedi 9 août 2025.

SOIRÉE LOUP-GAROU

1 Chemin de Saint-Michel Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-09

Suspense, rires et trahisons vous attendent dans l’univers de Thiercelieux. Villageois ou Loup-Garou ? À vous de jouer pour survivre jusqu’au bout de la nuit !

Plongez dans l’univers mystérieux de Thiercelieux ! Le Grand Maître du Jeu vous embarque dans une aventure pleine de rires, de suspense et de trahisons. Villageois ou Loup-Garou ? À vous de jouer pour survivre jusqu’au bout de la nuit. Ambiance garantie, émotions fortes assurées ! .

1 Chemin de Saint-Michel Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 6 45 88 01 84

English :

Suspense, laughter and betrayal await you in the world of Thiercelieux. Villager or werewolf? It’s up to you to survive until the end of the night!

German :

Spannung, Lachen und Verrat erwarten dich in der Welt von Thiercelieux. Dorfbewohner oder Werwolf? Es liegt an Ihnen, bis zum Ende der Nacht zu überleben!

Italiano :

Suspense, risate e tradimenti vi aspettano nel mondo di Thiercelieux. Abitante o lupo mannaro? Sta a voi sopravvivere fino alla fine della notte!

Espanol :

Suspense, risas y traición le esperan en el mundo de Thiercelieux. ¿Aldeano u hombre lobo? ¡De ti depende sobrevivir hasta el final de la noche!

L’événement SOIRÉE LOUP-GAROU Villeneuve-lès-Béziers a été mis à jour le 2025-08-03 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE