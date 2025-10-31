Soirée Loup-Garous Brasserie Luxovienne Luxeuil-les-Bains
Soirée Loup-Garous Brasserie Luxovienne Luxeuil-les-Bains vendredi 31 octobre 2025.
Soirée Loup-Garous
Brasserie Luxovienne 9 Rue du Docteur Gilles Cugnier Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 20:00:00
fin : 2025-10-31 22:30:00
Date(s) :
2025-10-31
Oserez-vous nous rejoindre ?
Soirée Loups-garous avec la Comté ludique.
Inscription obligatoire à la Comté ludique 32 rue Victor Genoux, ou par téléphone. .
Brasserie Luxovienne 9 Rue du Docteur Gilles Cugnier Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 04 32
English :
German : Soirée Loup-Garous
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée Loup-Garous Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-20 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)