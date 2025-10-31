Soirée Loup-Garous Brasserie Luxovienne Luxeuil-les-Bains

Soirée Loup-Garous Brasserie Luxovienne Luxeuil-les-Bains vendredi 31 octobre 2025.

Soirée Loup-Garous

Brasserie Luxovienne 9 Rue du Docteur Gilles Cugnier Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 20:00:00

fin : 2025-10-31 22:30:00

Date(s) :

2025-10-31

Oserez-vous nous rejoindre ?

Soirée Loups-garous avec la Comté ludique.

Inscription obligatoire à la Comté ludique 32 rue Victor Genoux, ou par téléphone. .

Brasserie Luxovienne 9 Rue du Docteur Gilles Cugnier Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 04 32

English :

German : Soirée Loup-Garous

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Loup-Garous Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-20 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)