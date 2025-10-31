Soirée Loups Garou spécial Halloween au château de Sierck les Bains Maizières-lès-Vic

Maizières-lès-Vic Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-31 19:00:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Soirée spéciale Halloween pour les + de 16 ans au départ de Maizières les Vic à destination du château de Sierck les Bains

Repas tiré du sac.

Sur réservationTout public

Maizières-lès-Vic 57810 Moselle Grand Est +33 3 87 03 96 46

English :

Special Halloween evening for over 16s departing from Maizières les Vic for the Château de Sierck les Bains

Packed lunch.

On reservation

German :

Spezieller Halloween-Abend für alle ab 16 Jahren ab Maizières les Vic zum Schloss von Sierck les Bains

Mahlzeit aus dem Rucksack.

Auf Reservierung

Italiano :

Serata speciale di Halloween per i maggiori di 16 anni con partenza da Maizières les Vic per il Castello di Sierck les Bains

Pranzo al sacco.

Su prenotazione

Espanol :

Noche especial de Halloween para mayores de 16 años con salida de Maizières les Vic hacia el Château de Sierck les Bains

Almuerzo para llevar.

Con reserva

