Soirée Loups-Garous au Spot Cauna 28 juin 2025 19:00

Landes

Soirée Loups-Garous au Spot CAUNA Cauna Landes

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-06-28 19:00:00

Un animateur passionné vous guidera tout au long de la soirée pour des parties intenses, rythmées et pleines de rebondissements !

Le tout dans un petit comité de 20 joueurs maximum parfait pour une ambiance conviviale et stratégique.

Repas complet inclus grillades & brochettes + chamallows grillés + 1 boisson offerte

Et pour terminer la soirée ? Un moment détente autour du coin du feu sous les étoiles…

Début de la soirée 19h

Tarif 39 € / personne tout compris

Réservation obligatoire 07 62 18 03 18

Ou par mail paintballdulac.contact@gmail.com

Une soirée unique entre jeu, suspense, rires et feu de bois. .

CAUNA

Cauna 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 18 03 18

English : Soirée Loups-Garous au Spot

Werewolf Party at the Spot ? Saturday June 28th from 7pm

Immerse yourself in an immersive and exclusive experience in the heart of the forest, in a warm and mysterious atmosphere?

German : Soirée Loups-Garous au Spot

Werwolf-Abend im Spot? Samstag, 28. Juni, ab 19 Uhr

Tauche ein in eine exklusive, immersive Erfahrung im Herzen des Waldes, in einer warmen und geheimnisvollen Atmosphäre?

Italiano :

Notte dei lupi mannari allo Spot? Sabato 28 giugno dalle 19.00

Immergetevi in un’esperienza coinvolgente ed esclusiva nel cuore della foresta, in un’atmosfera calda e misteriosa?

Espanol : Soirée Loups-Garous au Spot

Noche de hombres lobo en el Spot ? Sábado 28 de junio a partir de las 19.00 h

Sumérjase en una experiencia inmersiva y exclusiva en el corazón del bosque, en un ambiente cálido y misterioso?

