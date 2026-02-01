Soirée Loups Garous

1 Rue Thiers Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 20:00:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Souriez, discutez, accusez… mais surtout méfiez-vous de vos voisins.

Vendredi 20 février

A partir de 20h

2€ Sur inscription

Souriez, discutez, accusez… mais surtout méfiez-vous de vos voisins.

Vendredi 20 février

A partir de 20h

2€ Sur inscription .

1 Rue Thiers Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

? Smile, argue, accuse… but above all, beware of your neighbors.

? Friday, February 20

? Starting at 8pm

? 2? Registration required

L’événement Soirée Loups Garous Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme du Pays de Valois