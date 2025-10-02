Soirée Loups-Garous de Thiercelieux Haguenau
Soirée Loups-Garous de Thiercelieux Haguenau jeudi 2 octobre 2025.
Soirée Loups-Garous de Thiercelieux
5 Rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-10-02 19:45:00
fin : 2025-10-02 22:30:00
Date(s) :
2025-10-02 2025-10-09 2025-10-16 2025-10-23
Venez peupler le village pas si paisible de Thiercelieux !
Venez peupler le village pas si paisible de Thiercelieux !
Rendez-vous dans votre bar à jeux de société Haguenovien La Mauvaise Joueuse.
L’animation débutera à 20h30.
Nous demandons aux participants d’arriver à 19h45 au plus tard pour le bon déroulement de l’animation.
Merci de préciser
– le nombre de personnes
– votre horaire d’arrivée
– votre Nom et Prénom
– votre numéro de téléphone
Retrouvez notre super Maître du Jeu pour cette soirée Loups-Garous.
Accès à l’animation = 14 € déductibles des consommations
+ droit d’entrée/abonnement
Ce fonctionnement nous est nécessaire pour nous assurer la prestation de qualité de notre MJ !
Au bar à jeux La Mauvaise Joueuse « On gagne toujours à passer un bon moment ! »
Rq. Nos 850 jeux de société restent accessibles pendant les animations et les événements ! .
5 Rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est lm.jeux.67@gmail.com
English :
Come and populate the not-so-peaceful village of Thiercelieux!
German :
Bevölkern Sie das nicht ganz so friedliche Dorf Thiercelieux!
Italiano :
Venite a popolare il villaggio non proprio tranquillo di Thiercelieux!
Espanol :
¡Ven a poblar el no tan tranquilo pueblo de Thiercelieux!
L’événement Soirée Loups-Garous de Thiercelieux Haguenau a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau