Soirée Loups-Garous de Thiercelieux Haguenau

Soirée Loups-Garous de Thiercelieux Haguenau jeudi 2 octobre 2025.

Soirée Loups-Garous de Thiercelieux

5 Rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-10-02 19:45:00

fin : 2025-10-02 22:30:00

Date(s) :

2025-10-02 2025-10-09 2025-10-16 2025-10-23

Venez peupler le village pas si paisible de Thiercelieux !

Rendez-vous dans votre bar à jeux de société Haguenovien La Mauvaise Joueuse.

L’animation débutera à 20h30.

Nous demandons aux participants d’arriver à 19h45 au plus tard pour le bon déroulement de l’animation.

Merci de préciser

– le nombre de personnes

– votre horaire d’arrivée

– votre Nom et Prénom

– votre numéro de téléphone

Retrouvez notre super Maître du Jeu pour cette soirée Loups-Garous.

Accès à l’animation = 14 € déductibles des consommations

+ droit d’entrée/abonnement

Ce fonctionnement nous est nécessaire pour nous assurer la prestation de qualité de notre MJ !

Au bar à jeux La Mauvaise Joueuse « On gagne toujours à passer un bon moment ! »

Rq. Nos 850 jeux de société restent accessibles pendant les animations et les événements ! .

5 Rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est lm.jeux.67@gmail.com

English :

Come and populate the not-so-peaceful village of Thiercelieux!

German :

Bevölkern Sie das nicht ganz so friedliche Dorf Thiercelieux!

Italiano :

Venite a popolare il villaggio non proprio tranquillo di Thiercelieux!

Espanol :

¡Ven a poblar el no tan tranquilo pueblo de Thiercelieux!

