Soirée loups-garous de Thiercellieux Saint-Sever

Soirée loups-garous de Thiercellieux Saint-Sever vendredi 23 janvier 2026.

Soirée loups-garous de Thiercellieux

Salle Hubert Baillet Saint-Sever Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

N’hésitez pas à partager et à venir avec tous vos proches, chasseurs aguerris ou non. Les loups-garous sont acceptés, mais à vos risques et périls !

En famille, en solo ou entre amis, villageois ou loup-garous, rejoignez nos tables de jeux.

Tout public dès 8 ans / Sur inscription.

N’hésitez pas à partager et à venir avec tous vos proches, chasseurs aguerris ou non. Les loups-garous sont acceptés, mais à vos risques et périls !

En famille, en solo ou entre amis, villageois ou loup-garous, rejoignez nos tables de jeux.

Tout public dès 8 ans / Sur inscription. .

Salle Hubert Baillet Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 13 10 45 kludocadetsclub@gmail.com

English : Soirée loups-garous de Thiercellieux

Feel free to share and come with all your friends and family, seasoned hunters or not. Werewolves are allowed, but at your own risk!

As a family, solo or with friends, villagers or werewolves, join our game tables.

All public from 8 years old / On registration.

German : Soirée loups-garous de Thiercellieux

Zögern Sie nicht zu teilen und bringen Sie alle Ihre Freunde und Verwandten mit, egal ob sie erfahrene Jäger sind oder nicht. Werwölfe sind erlaubt, aber auf eigene Gefahr!

Ob mit der Familie, allein oder mit Freunden, ob Dorfbewohner oder Werwolf, kommen Sie zu unseren Spieltischen.

Für alle ab 8 Jahren / Auf Anmeldung.

Italiano :

Sentitevi liberi di condividere e di venire con tutti i vostri amici e familiari, cacciatori esperti o meno. I lupi mannari sono accettati, ma a proprio rischio e pericolo!

In famiglia, da soli o con gli amici, abitanti del villaggio o lupi mannari, unitevi ai nostri tavoli di gioco.

Tutto il pubblico a partire dagli 8 anni / Su iscrizione.

Espanol : Soirée loups-garous de Thiercellieux

No dudes en compartir y venir con todos tus amigos y familiares, sean cazadores experimentados o no. Los hombres lobo son aceptados, pero bajo su propio riesgo

En familia, en solitario o con amigos, aldeanos u hombres lobo, únete a nuestras mesas de juego.

Todo el público a partir de 8 años / En la inscripción.

L’événement Soirée loups-garous de Thiercellieux Saint-Sever a été mis à jour le 2025-08-26 par Landes Chalosse