Soirée Loups-Garous immersif Tour de l’Horloge Sierck-les-Bains

Soirée Loups-Garous immersif

Tour de l’Horloge 9 Place Morbach Sierck-les-Bains Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-08-02 20:00:00

fin : 2025-08-02 23:59:00

2025-08-02

Plongez le temps d’une soirée dans l’univers des Loups-Garous !

Notre association vous donne rendez-vous pour une nouvelle soirée animée avec sons et lumières autour du jeu « Les Loups-Garous de Thiercelieux ».

Sur réservation uniquement ! (En cas de désistement ou d’annulation, il est essentiel de nous informer le plus tôt possible.)Adultes

Tour de l’Horloge 9 Place Morbach Sierck-les-Bains 57480 Moselle Grand Est +33 6 76 80 12 46

English :

Dive into the world of Werewolves!

Our association invites you to join us for another evening of light and sound around the « Werewolves of Thiercelieux » game.

Reservations required! (In case of cancellation, please inform us as soon as possible)

German :

Tauchen Sie einen Abend lang in die Welt der Werwölfe ein!

Unser Verein lädt Sie zu einem neuen Abend mit Ton- und Lichtanimation rund um das Spiel « Die Werwölfe von Thiercelieux » ein.

Nur mit Reservierung! (Im Falle einer Absage oder Stornierung ist es unerlässlich, uns so früh wie möglich zu informieren)

Italiano :

Immergetevi per una sera nel mondo dei lupi mannari!

La nostra associazione vi invita a una nuova serata di luci e suoni basata sul gioco « I lupi mannari di Thiercelieux ».

Prenotazione obbligatoria! (In caso di rinuncia o annullamento, vi preghiamo di comunicarcelo al più presto)

Espanol :

¡Sumérjase por una noche en el mundo de los Hombres Lobo!

Nuestra asociación le invita a una nueva velada de luz y sonido en torno al juego « Los Hombres Lobo de Thiercelieux ».

Reserva obligatoria (En caso de retirada o cancelación, le rogamos nos lo comunique lo antes posible)

