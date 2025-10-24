Soirée Loups-Garous Jeux de rôle Nogent-le-Rotrou
Soirée Loups-Garous Jeux de rôle
74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Début : 2025-10-24 20:00:00
fin : 2025-10-24 22:00:00
2025-10-24
Soirée Loups Garous de Tiercelieux Jeux de rôle
20h 00 I Adultes et mineurs dès 11 ans
Frissons & bonne humeur garantis D
Gratuit I Inscription obligatoire
A la bibliothèque municipale de Nogent-le-Rotrou.
En partenariat avec Ludo’Perche. .
74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 76 16 bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr
English :
Werewolves of Tiercelieux Evening Role-playing games
8:00 pm I Adults and minors aged 11 and over
Thrills and chills guaranteed D
Free I Registration required
German :
Abend Werwölfe von Tiercelieux Rollenspiele
20.00 Uhr I Erwachsene und Minderjährige ab 11 Jahren
Gänsehaut & gute Laune garantiert D
Kostenlos I Anmeldung erforderlich
Italiano :
Serata Lupi mannari di Tiercelieux Giochi di ruolo
20.00 I Adulti e minori a partire da 11 anni
Emozioni e brividi garantiti D
Gratuito I Iscrizione obbligatoria
Espanol :
Noche de los Hombres Lobo de Tiercelieux Juegos de rol
20.00 h I Adultos y menores a partir de 11 años
Suspense y escalofríos garantizados D
Gratuito I Inscripción obligatoria
L’événement Soirée Loups-Garous Jeux de rôle Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2025-10-03 par OTs DU PERCHE