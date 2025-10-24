Soirée Loups-Garous Jeux de rôle Nogent-le-Rotrou

Soirée Loups-Garous Jeux de rôle Nogent-le-Rotrou vendredi 24 octobre 2025.

74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Début : 2025-10-24 20:00:00

fin : 2025-10-24 22:00:00

2025-10-24

Soirée Loups Garous de Tiercelieux Jeux de rôle

20h 00 I Adultes et mineurs dès 11 ans

Frissons & bonne humeur garantis D

Gratuit I Inscription obligatoire

A la bibliothèque municipale de Nogent-le-Rotrou.

En partenariat avec Ludo’Perche. .

74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 76 16 bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr

English :

Werewolves of Tiercelieux Evening Role-playing games

8:00 pm I Adults and minors aged 11 and over

Thrills and chills guaranteed D

Free I Registration required

German :

Abend Werwölfe von Tiercelieux Rollenspiele

20.00 Uhr I Erwachsene und Minderjährige ab 11 Jahren

Gänsehaut & gute Laune garantiert D

Kostenlos I Anmeldung erforderlich

Italiano :

Serata Lupi mannari di Tiercelieux Giochi di ruolo

20.00 I Adulti e minori a partire da 11 anni

Emozioni e brividi garantiti D

Gratuito I Iscrizione obbligatoria

Espanol :

Noche de los Hombres Lobo de Tiercelieux Juegos de rol

20.00 h I Adultos y menores a partir de 11 años

Suspense y escalofríos garantizados D

Gratuito I Inscripción obligatoria

