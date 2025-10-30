Soirée Loups Garous Bibliothèque de Ménilles Ménilles

Soirée Loups Garous

Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles Eure

Début : 2025-10-30 19:00:00

fin : 2025-10-30 20:30:00

2025-10-30

La nuit tombe sur le village de Thiercelieux. Les loups-garous rôdent… et les villageois ne savent plus à qui faire confiance.

Le temps d’une soirée, la médiathèque de Ménilles vous invite à plonger dans l’univers du jeu de rôle et de bluff culte Les Loups-Garous de Thiercelieux.

Formez un groupe, piochez votre rôle… serez-vous un simple villageois, une voyante, un chasseur, ou un loup-garou prêt à tout pour semer la terreur ?

Entre alliances secrètes, regards suspects et débats animés, chacun devra jouer son rôle, mentir, observer, déduire, et surtout… survivre.

Une soirée idéale pour

– rire, frissonner et vivre une aventure collective,

– jouer en groupe dans une ambiance immersive,

– découvrir ou redécouvrir un grand classique du jeu d’ambiance.

L’animation est encadrée par un meneur de jeu qui guide les participants tout au long des parties. Aucun besoin de connaître les règles elles seront expliquées au début.

Suspense, stratégie et éclats de rire garantis !

Gratuit sur inscription, à partir de 10 ans. .

Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 79 70 bibliotheque.menilles@orange.fr

