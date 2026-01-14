Soirée Loups Garous Bibliothèque de Ménilles Ménilles
vendredi 16 octobre 2026 · Bibliothèque de Ménilles · Ménilles
Informations pratiques
Ménilles
Soirée Loups Garous
Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 19:00:00
fin : 2026-10-16 20:30:00
Date(s) :
2026-10-16
La bibliothèque vous propose une soirée conviviale et pleine de suspense autour du célèbre jeu Loup-Garou. Entre stratégie, bluff et fous rires, les participants devront démêler le vrai du faux pour démasquer les loups-garous… ou semer le doute pour mieux survivre jusqu’à l’aube !
A partir de 10 ans, tout public.
Gratuit sur inscription. .
Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 79 70 bibliotheque.menilles@orange.fr
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English : Soirée Loups Garous
L’événement Soirée Loups Garous Ménilles a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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