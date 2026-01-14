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Soirée Loups Garous Bibliothèque de Ménilles Ménilles

vendredi 16 octobre 2026 · Bibliothèque de Ménilles · Ménilles

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Bibliothèque de Ménilles
Adresse
38 rue Aristide Briand
Ville
27120 Ménilles
Département
Eure
Tarif

Ménilles

Soirée Loups Garous

Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 19:00:00
fin : 2026-10-16 20:30:00

Date(s) :
2026-10-16

La bibliothèque vous propose une soirée conviviale et pleine de suspense autour du célèbre jeu Loup-Garou. Entre stratégie, bluff et fous rires, les participants devront démêler le vrai du faux pour démasquer les loups-garous… ou semer le doute pour mieux survivre jusqu’à l’aube !

A partir de 10 ans, tout public.
Gratuit sur inscription.   .

Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 79 70  bibliotheque.menilles@orange.fr

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English : Soirée Loups Garous

L’événement Soirée Loups Garous Ménilles a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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