Soirée Loups-Garous

2 Rue des Forges Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 19:00:00

fin : 2026-03-20 22:00:00

Date(s) :

2026-03-20

Le vendredi 20 mars 2026 19h-22h

Le Pas Sage de Brocéliande Paimpont (35380)

Une soirée immersive dans le jeu des Loups-Garous de Thiercelieux, animée par le conteur Jean le Raconte’Art de Cie les Saltimbranques.

Venez créer l’histoire qui vous sera contée. Parviendrez- vous à sauver le village ? A moins que vous ne souhaitez en dévorer tous les habitants … Alors, à vos crocs, réservez, dévorez !

A partir de 12 ans

De 19h à 22h environ

24,5 € personne pour la participation et un menu Burger (bœuf ou poulet ou végétarien + frites + desserts). Boisson non incluse dans le menu. .

2 Rue des Forges Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 45 41 59 88

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English :

L’événement Soirée Loups-Garous Paimpont a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de Brocéliande