Soirée Loups-Garous Paimpont
Soirée Loups-Garous Paimpont vendredi 20 mars 2026.
Soirée Loups-Garous
2 Rue des Forges Paimpont Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 19:00:00
fin : 2026-03-20 22:00:00
Date(s) :
2026-03-20
Le vendredi 20 mars 2026 19h-22h
Le Pas Sage de Brocéliande Paimpont (35380)
Une soirée immersive dans le jeu des Loups-Garous de Thiercelieux, animée par le conteur Jean le Raconte’Art de Cie les Saltimbranques.
Venez créer l’histoire qui vous sera contée. Parviendrez- vous à sauver le village ? A moins que vous ne souhaitez en dévorer tous les habitants … Alors, à vos crocs, réservez, dévorez !
A partir de 12 ans
De 19h à 22h environ
24,5 € personne pour la participation et un menu Burger (bœuf ou poulet ou végétarien + frites + desserts). Boisson non incluse dans le menu. .
2 Rue des Forges Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 45 41 59 88
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English :
L’événement Soirée Loups-Garous Paimpont a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de Brocéliande