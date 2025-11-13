Soirée Loups-Garous pour adultes Chez Tatie Granville

Soirée Loups-Garous pour adultes

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Début : 2025-11-13 20:00:00

fin : 2025-11-13 22:00:00

Accessible aux débutant.es.Dans l’Est sauvage, le petit hameau de Thiercelieux est devenu la proie des Loups-Garous. Chaque nuit, ils dévorent un villageois. Le jour, ils essaient de masquer leur identité. Démasquez les loups-garous qui terrorisent le hameau de Thiercelieux !Durant cette soirée, nous ferons connaissance autour d’un verre au bar Les Planches (verre compris dans la formule), qui se situe juste en face de l’atelier puis nous jouerons au jeu de rôles Loups-Garous , jeu qui permet d’allier l’art de la persuasion, de la stratégie et de la discrétion. Réservation en ligne: www.cheztatiegranville.com .

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

