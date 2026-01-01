Soirée Loups-garous La Chal Saint-Jean-d’Arves

Soirée Loups-garous

La Chal 476 route de la Chal Saint-Jean-d’Arves Savoie

Début : 2026-01-07 19:00:00

2026-01-07

Plongez dans l’univers mystérieux du Loup‑Garou un grand jeu d’ambiance où chaque participant devient villageois ou créature secrète et doit démasquer les loups qui se cachent parmi eux. chaque partie créant des moments inoubliables et de la convivialité.

La Chal 476 route de la Chal Saint-Jean-d’Arves 73530 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 73 30 infos@sja73.com

English : Werewolf Evening

Immerse yourself in the mysterious world of Werewolf, a great party game where each participant becomes a villager or secret creature and must unmask the wolves hiding among them. Each game creates unforgettable moments and conviviality.

