Soirée Loups-Garous Les Tuiles bar à jeux de société Soustons

Venez vivre l’expérience du jeu mythique animé par un maître du jeu. Survivrez-vous aux nuits successives ?
Le bluff sera votre meilleur atout !
Venez participer à une partie géante (16 participants) du jeu Loups-Garous. Accompagnés et guidés par un maître du jeu, vous incarnez un personnage et tenter de survivre à chaque nuit. Les suspicions et les débats rendent les parties et les échanges entre les joueurs très animés ! .
Les Tuiles bar à jeux de société 8 Rue Daste Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 61 41 28 37 lestuiles@outlook.com
English : Soirée Loups-Garous
Come and experience the mythical game hosted by a game master. Can you survive the successive nights?
Your best trump card will be your bluff!
L’événement Soirée Loups-Garous Soustons a été mis à jour le 2026-02-02 par OTI LAS