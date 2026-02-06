Soirée Loups-Garous Les Tuiles bar à jeux de société Soustons

Soirée Loups-Garous

Les Tuiles bar à jeux de société 8 Rue Daste Soustons Landes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2026-02-18

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Venez vivre l’expérience du jeu mythique animé par un maître du jeu. Survivrez-vous aux nuits successives ?

Le bluff sera votre meilleur atout !

Venez participer à une partie géante (16 participants) du jeu Loups-Garous. Accompagnés et guidés par un maître du jeu, vous incarnez un personnage et tenter de survivre à chaque nuit. Les suspicions et les débats rendent les parties et les échanges entre les joueurs très animés ! .

Les Tuiles bar à jeux de société 8 Rue Daste Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 61 41 28 37 lestuiles@outlook.com

English : Soirée Loups-Garous

Come and experience the mythical game hosted by a game master. Can you survive the successive nights?

Your best trump card will be your bluff!

L’événement Soirée Loups-Garous Soustons a été mis à jour le 2026-02-02 par OTI LAS