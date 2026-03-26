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Soirée Loups-Garous Bar à jeux Les Tuiles Soustons

Soirée Loups-Garous Bar à jeux Les Tuiles Soustons

Soirée Loups-Garous Bar à jeux Les Tuiles Soustons samedi 18 avril 2026.

Lieu : Bar à jeux Les Tuiles

Adresse : 8 Rue Daste

Ville : 40140 Soustons

Département : Landes

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif

Soirée Loups-Garous

Bar à jeux Les Tuiles 8 Rue Daste Soustons Landes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Venez vivre l’expérience du jeu mythique animé par un maître du jeu. Survivrez-vous aux nuits successives ?
Le bluff sera votre meilleur atout !
Venez vivre l’expérience du jeu mythique animé par un maître du jeu. Survivrez-vous aux nuits successives ?
Le bluff sera votre meilleur atout !
Venez participer à une partie géante (16 participants) du jeu Loups-Garous. Accompagnés et guidés par un maître du jeu, vous incarnez un personnage et tenter de survivre à chaque nuit. Les suspicions et les débats rendent les parties et les échanges entre les joueurs très animés !   .

Bar à jeux Les Tuiles 8 Rue Daste Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 61 41 28 37  lestuiles@outlook.com

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English : Soirée Loups-Garous

Come and experience the mythical game hosted by a game master. Can you survive the successive nights?
Your best trump card will be your bluff!

L’événement Soirée Loups-Garous Soustons a été mis à jour le 2026-03-26 par OTI LAS