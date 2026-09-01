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Soirée Loups-Garous Bar à Jeux Les Tuiles Soustons

samedi 19 septembre 2026 · Bar à Jeux Les Tuiles · Soustons

Soirée Loups-Garous Bar à Jeux Les Tuiles Soustons

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Bar à Jeux Les Tuiles
Adresse
8 rue Daste
Ville
40140 Soustons
Département
Landes
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

Soustons

Soirée Loups-Garous

Bar à Jeux Les Tuiles 8 rue Daste Soustons Landes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19 21:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Venez vivre l’expérience du jeu mythique animé par un maître du jeu. Survivrez-vous aux nuits successives ?
Le bluff sera votre meilleur atout !
Venez participer à une partie géante (16 participants) du jeu Loups-Garous. Accompagnés et guidés par un maître du jeu, vous incarnez un personnage et tenter de survivre à chaque nuit. Les suspicions et les débats rendent les parties et les échanges entre les joueurs très animés !   .

Bar à Jeux Les Tuiles 8 rue Daste Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 61 41 28 37  lestuiles@outlook.com

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English : Soirée Loups-Garous

Come and experience the mythical game hosted by a game master. Can you survive the successive nights?
Your best trump card will be your bluff!

L’événement Soirée Loups-Garous Soustons a été mis à jour le 2026-08-31 par OTI LAS

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