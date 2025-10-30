Soirée Loups-garous spécial Halloween La Fabrik à jeux Nantes

Soirée Loups-garous spécial Halloween La Fabrik à jeux Nantes jeudi 30 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-30 20:00 – 23:00

Gratuit : oui Tout public

Les Loups-garous de Thiercelieux, animés par un spécialiste en Lycanthropie, avec un ou plusieurs petits twists pour Halloween !20 places disponibles sur inscription : via Messenger, Instagram ou mailSoirée ouverte à toutes et tous, débutants ou confirmés2 à 3 parties dans la soirée. Durée : 3 heuresMerci d’arriver 5 à 10 minutes avant le début de l’animation !Cette animation est gratuite. Merci de faire vivre le lieu en prenant régulièrement des consommations (au moins une par heure et par personne).

La Fabrik à jeux Nantes 44000

https://www.facebook.com/events/1993190337751718/