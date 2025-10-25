Soirée Loups-Garous Spécial Halloween Nottonville

8 Lieu-dit La Brosse Nottonville Eure-et-Loir

Début : 2025-10-25 18:30:00

fin : 2025-10-25 20:00:00

2025-10-25

Grande soirée Loups-Garous pour ados et adultes, en deux créneaux et sur inscription.

Bluff, débats et éclats de rire Ludo’Beauce te propose une soirée Loups-Garous spécialement pensée pour les ados et adultes. L’équipe anime les parties, distribue les rôles et installe l’ambiance… déguisement bienvenu ! Deux créneaux au choix pour jouer à fond sans attendre, et un buffet sur place pour reprendre des forces entre deux villages. Places limitées inscription par e-mail auprès de Ludo’Beauce. .

English :

Join Ludo’Beauce’s special Halloween evening with a Werewolf animation-game for teens and adults. Disguise recommended!

German :

Nehmen Sie am speziellen Halloween-Abend von Ludo’Beauce teil, mit einer Animation und einem Werwolfspiel für Jugendliche und Erwachsene. Verkleidung empfohlen!

Italiano :

Partecipate alla serata speciale di Halloween di Ludo’Beauce con un’animazione-gioco di lupi mannari per adolescenti e adulti. Si consiglia il travestimento!

Espanol :

Únete a la velada especial de Halloween de Ludo’Beauce con un juego de animación de hombres lobo para adolescentes y adultos. ¡Se recomienda disfrazarse!

