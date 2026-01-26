SOIRÉE LOVE & COCKTAILS Montpellier
SOIRÉE LOVE & COCKTAILS Montpellier samedi 14 février 2026.
SOIRÉE LOVE & COCKTAILS
11 Rue Pagézy Montpellier Hérault
Tarif : 30 – 30 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
►Atelier mixologie à 18h00 au prix de 30€/personne
►Soirée musicale avec un groupe en live Chaff jazz trio piano, voix et batterie de 19h à 22h30
►Cocktail et mocktail créations du jour en lien avec la St valentin > créés par notre équipe de mixologues
Entrée libre mais réservations plus que conseillées > téléphone au 04 34 09 03 95.
Pour l’atelier de mixologie, la réservation se fait en ligne uniquement. .
11 Rue Pagézy Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 34 09 03 95 info@belaroia.fr
English :
mixology workshop at 6:00 pm at a cost of ?30/person
musical evening with live band Chaff jazz trio ? piano, vocals and drums from 7pm to 10:30pm
valentine’s Day cocktails and mocktails > created by our team of mixologists
