SOIRÉE LOVE & COCKTAILS Montpellier

SOIRÉE LOVE & COCKTAILS

11 Rue Pagézy Montpellier Hérault

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

►Atelier mixologie à 18h00 au prix de 30€/personne

►Soirée musicale avec un groupe en live Chaff jazz trio piano, voix et batterie de 19h à 22h30

►Cocktail et mocktail créations du jour en lien avec la St valentin > créés par notre équipe de mixologues

Entrée libre mais réservations plus que conseillées > téléphone au 04 34 09 03 95.

Pour l’atelier de mixologie, la réservation se fait en ligne uniquement. .

11 Rue Pagézy Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 34 09 03 95 info@belaroia.fr

English :

mixology workshop at 6:00 pm at a cost of ?30/person

musical evening with live band Chaff jazz trio ? piano, vocals and drums from 7pm to 10:30pm

valentine’s Day cocktails and mocktails > created by our team of mixologists

