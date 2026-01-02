Soirée Love is in the air Casino Bagnoles de l’Orne Normandie
samedi 14 février 2026.
Soirée Love is in the air
Casino 6 Avenue Robert Cousin Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Début : 2026-02-14 22:00:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Dès 22h00 Lounge Café, Casino JOA de Bagnoles.
Entrée gratuite. Renseignement 02 33 37 84 00 ou www.joa.fr .
Casino 6 Avenue Robert Cousin Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 84 00
English : Soirée Love is in the air
L'événement Soirée Love is in the air Bagnoles de l'Orne Normandie a été mis à jour le 2026-01-02