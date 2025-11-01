Soirée Ludik avec La Rurale Beaufort-sur-Gervanne

Soirée Ludik avec La Rurale Beaufort-sur-Gervanne samedi 1 novembre 2025.

Soirée Ludik avec La Rurale

Grand rue Beaufort-sur-Gervanne Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 16:00:00

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

Rejoignez nous pour une soirée ludique avec jeux en bois, tournoi de ping-pong et de baby-foot. A la salle d’animation. Repas tartiflette.

Grand rue Beaufort-sur-Gervanne 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 41 39

English :

Join us for a fun evening of wooden games, table tennis and table soccer. In the entertainment room. Tartiflette meal.

German :

Begleiten Sie uns zu einem spielerischen Abend mit Holzspielen, Tischtennis- und Tischfußballturnieren. In der Animationshalle. Tartiflette-Mahlzeit.

Italiano :

Unitevi a noi per una serata divertente con giochi in legno, ping pong e calcio balilla. Nella sala di intrattenimento. Cena a base di tartiflette.

Espanol :

Acompáñanos en una divertida tarde de juegos de madera, ping-pong y futbolín. En la sala de entretenimiento. Comida de tartiflette.

