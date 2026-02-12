Soirée Ludique Loft Cinémas Châtellerault

Soirée Ludique

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Profitez d’un moment convivial au LOFT Café autour de jeux de société et de mangas. Vous pourrez tester les jeux de société proposé par LE SENS DU JEU et profiter des conseils avisés de KIZUNA MANGA.

A partir de 20h et jusqu’à 23h au LOFT Café dans le hall du LOFT Cinémas .

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

