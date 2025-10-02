Soirée ludique Qui sera le plus convaincant ? Bergerac
Soirée ludique Qui sera le plus convaincant ? Bergerac jeudi 2 octobre 2025.
Soirée ludique Qui sera le plus convaincant ?
6 Bis Rue des Carmes Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-02
fin : 2025-10-02
Date(s) :
2025-10-02
Le temps d’une soirée, venez vous mettre dans la robe d’un avocat / procureur et venez défendre un point de vue, sur des thèmes très variés (La pizza à l’ananas est-elle un crime culinaire ? Faut-il interdire les téléphones portables
au lycée ?…)
Les avocats du barreau viendront apporter leur expertise et vous aideront à vous exprimer de manière structurée, précise et adaptée à l’auditoire. Le jury sera composé par les autres membres du public.
Aucune connaissance juridique n’est nécessaire pour participer !
Ouvert à tous, dans la limite des places disponibles .
6 Bis Rue des Carmes Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
English :
German : Soirée ludique Qui sera le plus convaincant ?
Italiano :
Espanol : Soirée ludique Qui sera le plus convaincant ?
L’événement Soirée ludique Qui sera le plus convaincant ? Bergerac a été mis à jour le 2025-09-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides