Soirée ludique Qui sera le plus convaincant ? Bergerac jeudi 2 octobre 2025.

6 Bis Rue des Carmes Bergerac Dordogne

Le temps d’une soirée, venez vous mettre dans la robe d’un avocat / procureur et venez défendre un point de vue, sur des thèmes très variés (La pizza à l’ananas est-elle un crime culinaire ? Faut-il interdire les téléphones portables

au lycée ?…)

Les avocats du barreau viendront apporter leur expertise et vous aideront à vous exprimer de manière structurée, précise et adaptée à l’auditoire. Le jury sera composé par les autres membres du public.

Aucune connaissance juridique n’est nécessaire pour participer !

Ouvert à tous, dans la limite des places disponibles .

